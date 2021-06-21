Алиэкспресс сайт на русском с ценами в рублях

Международная торговая площадка АлиэКспресс известна всем любителям шопинга. AliExpress это самая популярная платформа для продажи товаров через интернет. На сайте представлены не только китайские производители, но и известные международные бренды и российские продавцы.



Алиэкспресс продает товары в розницу и оптом. А весь холдинг Alibaba Group считается самой популярной торговой площадкой в мире.



Онлайн площадка AliExpress по умолчанию доступна на русском языке для всех жителей России и СНГ - сайт автоматически переводит информацию о каждом товаре для удобства посетителей.

Ассортимент магазина

Каталог интернет-магазина АлиЭкспресс состоит из 13 основных разделов:

Телефоны и Акессуары;

Компьютеры и оргтехника;

Электроника;

Бытовая техника;

Одежда для женщин;

Одежда для мужчин;

Всё для детей;

Бижутерия и часы;

Сумки и обувь;

Дом и зоотовары;

Автотовары;

Красота и здоровье;

Спорт и развлечения.

Основные преимущества магазина

К тому же каждый раздел состоит еще и нескольких подразделов, а сам ассортимент магазина насчитывает сотни миллионов позиций. Так что вы обязательно найдете на сайте нужный вам товар по низкой цене.Для удобства вы можете фильтровать каждую категорию по цене, популярности, заказам, скидкам, бесплатной доставке, цвету и другим критериям.Все товары на сайте представлены с подробным описанием и фотографиями. У каждого товара есть возможность оставить отзыв и ознакомиться с отзывами других покупателей. Большинство продавцов выкладывают таблицы размеров и размерные сетки, чтобы одежда или обувь вам подошла.Совершить покупки на Али очень просто, вам нужно зарегестрироваться на площадке, добавить нужные товары в корзину и приобрести их. Все покупки поподают под защиту покупателя, так что если заказ не придет или с ним будут проблемы, то вам по решению спора вернут деньги.

Сайт Aliexpress по праву считается самой популярной площадкой среди покупателей. Здесь ежедневно совершают миллионы покупок люди со всего мира: Китай, Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Америка, Великобритания и другие страны.



Самые главные плюсы магазина:

Самые низкие цены на товары от производителей; Защита покупателей от недобросовестных продавцов; Гарантия возврата денег в случае проблем; Бесплатная международная доставка большинства товаров; Удобный и понятный интерфейс сайта; Безопасная оплата различными способами; Постоянные распродажи, купоны и промокоды; Мобильное приложени Поддержка 24/7.

Мобильная версия сайта АлиЭкспресс в рублях

В современном мире большая часть интернет покупок совершаются именно через смартфоны или планшеты, в этом случае для удобства пользователей Aliexpress создала мобильное приложения на русском с ценами в рублях.



Приложение AliExpress доступно в Google Play или App Store. Если нет желания устанавливать приложения, то сайт адаптирован под все современные гаджеты и размеры экранов, так что совершать покупки с мобильного телефона будет удобно. Также вы всегда можете переключиться с мобильной на полную версию сайта АлиЭкспресс.

Вход в личный кабинет

Чтобы совершить покупки на сайте вам нужно будет зарегистрироваться и совершить вход в личный кабинет AliExpress. Войти в личный кабинет можно по номеру телефона или электронной почте, указанной при регистрации. Также есть быстрый вход через социальные сети Facebook, VK, Одноклассники, Google.



Чтобы выполнить вход в свой личный кабинет на АлиЭкспресс нажмите на кнопку ВОЙТИ В ALIEXPRESS:

Оплата и доставка

В интернет-магазине товар можно оплатить только через защищенные методы оплаты с помощью банковских карт, электронных кошельков и телефона. Также подключены современные методы оплаты Google Pay и Apple Pay.



Каждая ваша покупка будет защищена и только после подтверждения получения посылки ваши деньги будут переданы продавцу. Если же по каким-то причинам посылка не была получена или товар был с браком вам вернут деньги в полном объеме.



Доставка на Алиэкспресс осуществляется более чем в 200 стран и большинство методов доставки бесплатные. Существует два основных способа это - это registered и ordinary. В первом варианте вам сообщают трек номер для отслеживания заказа, а во втором возможности отследить товар нет. Мы рекомендуем вам немножко переплатить и заказывать только товары с присвоением трек номера.



Официальный сайт АлиЭкспресс для русскоязычных пользователей: http://ru.aliexpress.com